Продюсер "Т-34" поблагодарил тех, "кто поднял волну с запретом" фильма в США за рекламу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Американские зрители должны иметь право самим решать, смотреть ли военную кинодраму режиссера Алексея Сидорова "Т-34" и вынести собственное мнение о картине, прокат которой сейчас идет в США. Об этом ТАСС сказал во вторник генеральный продюсер "Марс Медиа", продюсер фильма "Т-34" Рубен Дишдишян.

Ранее ТАСС сообщал, что показ военной кинодрамы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" отменен в Сан-Франциско из-за радикальной реакции группы лиц, якобы увидевших в картине пропаганду и запугавших этим владельца кинотеатра. Показ должен был состояться 21 февраля.

"Я высокого мнения о зрителях, - отметил продюсер. - Мне кажется, они сами должны посмотреть картину и принять решение - какая она, хорошая или плохая, нравится она им или не нравится. Навязывать ему решение довольно странно". Он добавил, что "американский зритель - умный, он сам разберется, что к чему". Дишдишян также поблагодарил тех, "кто поднял эту волну с запретом" за бесплатную рекламу.

При этом продюсер добавил, что новости о срыве показа фильма в США вызывают у него удивление. "При чем здесь политика? - спросил Дишдишян. - Мы сняли хорошее приключенческое кино о силе духа, дружбе, героизме, любви, воле к победе, вере в жизнь. Мне кажется, наш фильм про общечеловеческие ценности, понятные в любом уголке мира, и ничего другого в нем не заложено, никаких скрытых смыслов".

Продюсер напомнил, что права на "Т-34" купили "более 70 стран - к нему интерес как к художественному произведению на всех основных больших территориях, среди которых Германия, Прибалтика, Япония, страны Бенелюкса, США, Великобритания, Канада, Италия, Израиль, Испания, Франция, страны Ближнего Востока". В России, по словам Дишдишяна, фильм посмотрели более 9 млн зрителей.

О фильме

Прокат "Т-34" в Северной Америке начался 17 февраля и завершится 24 февраля. Предполагается, что он будет показан в 24 кинотеатров 20 городов США и Канады. Показы "Т-34" уже прошли в Торонто, Атланте (штат Джорджия) и в Лос-Анджелесе (Калифорния). Фильм в американском прокате идет на русском языке с английскими субтитрами.

Сейчас фильм "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропустив вперед только спортивную драму "Движение вверх". Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег, он собирает свою команду и вступает в бой против фашистского танкового аса. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.