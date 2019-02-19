Проект реконструкции севастопольского драмтеатра разработают до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Проект реконструкции Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского будет разработан до конца 2019 года, сообщил во вторник ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников.

"В этом году мы завершим проектирование и после этого будем готовы приступить к ремонту. Это объект культурного наследия, он требует реконструкции", - сказал губернатор. Он добавил, что сейчас речь идет о финансировании работ на бюджетные средства.

По данным главного управления культуры Севастополя, реставрация театра начнется не раньше 2020 года.

Директор театр Ирина Константинова рассказала агентству, что театр не реконструировался много лет. По ее словам, обновления требуют фасад и кровля здания, инженерные коммуникации и техническое оборудование для сцены.

"Оборудование [для сцены] устаревает уже через два-три года, - пояснила она. - Полагаю, что оснащение будет новейшим - мы, во всяком случае, стремимся, чтобы театр был оснащен по последнему слову техники".

Первый зимний театр на Приморском бульваре (центральной набережной Севастополя) открылся в 1911 году, он продолжил работу после революции, функционировал во время обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. Во время осады города здание было уничтожено прямым попаданием авиационной бомбы. После освобождения города от немецкой оккупации труппа работала в здании одного из городских соборов. Новое здание театра было построено в классическом стиле, и также расположилось на набережной в центре Севастополя. Оно было открыто 30 августа 1957 года.