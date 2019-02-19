Зайцев считает, что Лагерфельд вывел модный дом Chanel из кризиса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Модельер Карл Лагерфельд вывел модный дом Chanel из кризиса. Об этом сказал ТАСС художник-модельер Вячеслав Зайцев, комментируя новость о смерти Лагерфельда.

"Он был очень талантливым человеком, замечательным. Одна из его заслуг в том, что именно он вывел Chanel из кризиса", - сказал Зайцев.

Собеседник агентства добавил, что встречался с Лагерфельдом, когда приезжал в Германию на его выставку. "Ведь Лагерфельд был не только великолепным модельером, но и фотографом", - отметил он.

Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам модельер утверждал, что год его рождения между 1933 годом и 1938 годом. Когда ему исполнилось 14 лет, семья переехала из Гамбурга в Париж, где Лагерфельд учился в школе высокой моды в одно время с Ивом Сен-Лораном. Около четырех лет проработал в Доме "Пьер Бальмэн". После этого был приглашен на должность арт-директора в Жана Пату (Jean Patou), где также проработал несколько лет.

В 1965 году стал главным модельером бренда Chloe, а также начал свое многолетнее сотрудничество с Fendi. В 1983 году Лагерфельд покинул модный дом Chloe и перешел в Chanel.

В 1984 году основал марку одежды под собственным именем. В конце 90-х сформировался индивидуальный стиль Лагерфельда, которому дизайнер оставался верен до конца жизни - это темные очки, классический мужской костюм-тройка черного или серого цвета и кожаные перчатки-митенки. Помимо создания одежды, Лагерфельд увлекался фотографией и живописью, его выставки проходили в разных странах. Среди его наград - почетный приз Немецкого общества любителей художественного фото Deutsche Gesellschaft fur Fotographie.