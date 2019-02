СМИ: Оззи Осборн отменил из-за болезни концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Британский рок-музыкант, бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил из-за пневмонии концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии в рамках прощального международного турне No More Tours II ("Никаких больше туров II"). Об этом сообщила во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

"Страшное - позади, но врачи посоветовали ему оставаться дома еще в течение шести недель для полного восстановления", - отметила Шэрон Осборн, супруга 70-летнего музыканта, и добавила, что он уже переведен из отделения интенсивной терапии и идет на поправку.

Певец и автор песен, поспособствовавший появлению таких музыкальных направлений, как хард-рок и хэви-метал, должен был выступить в Сиднее, Мельбурне, Крайстчерче, Окленде и Токио. Информации о том, что концерты могут быть перенесены на более поздний срок, пока нет.

Осборн объявил в минувшем месяце о переносе на сентябрь запланированных на конец января выступлений No More Tours II в Великобритании и континентальной Европе, подчеркнув, что "просто потрясен" подобным ходом событий. Однако в программе турне бывшего фронтмена Black Sabbath по-прежнему числятся майские концерты в Северной Америке вместе с Megadeth, трэш-метал-группой из Лос-Анджелеса.

Гастроли No More Tours II стали продолжением прощального турне 1992 года No More Tours - в него музыкант отправился после того, как у него диагностировали склероз. Как выяснилось позже - ошибочно, что дало рок-звезде возможность продолжать концертную деятельность по всему миру.