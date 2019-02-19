Умер литературовед и просветитель Евгений Марцинкевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Литературовед, лектор, артист Евгений Марцинкевич умер во вторник в Петербурге в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в некрологе от имени коллектива "Петербург-концерта", где ветеран осуществил много своих просветительских проектов.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 96-м году ушел из жизни Евгений Валентинович Марцинкевич, истинный петербургский интеллигент и знаток петербургской культуры, глубокий, оригинально мыслящий человек, снискавший огромную любовь и уважение зрителей, коллег и друзей, всех истинных ценителей литературы и искусства. Его выступления всегда поражали", - говорится в некрологе.

Более полувека проработал Марцинкевич в "Петербург-концерте" ("Ленконцерте") в должности лектора- литературоведа филармонического отдела. Многочисленные слушатели не пропускали концерты с участием Марцинкевича в Доме Кочневой, Музее театрального и музыкального искусства, Музее Александра Пушкина, библиотеках города. Он - автор просветительских музыкально-литературных проектов "Духовные искания русских писателей", "Земная жизнь и жизнь вечная", "Христианство и мирская власть", "Искусству дань мы отдадим". "Шедевры русской литературы ХIХ века", "Избранные страницы русской литературы ХХ века", " Отдохновение", "Не в изгнании - в послании".

Среди наград Евгения Валентиновича была медаль "За оборону Ленинграда".

О месте прощания с Евгением Марцинкевичем будет сообщено дополнительно.