Александр Михайлов удостоен премии "За выдающийся вклад в профессию" от Гильдии актеров

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Михайлов, известный по фильмам "Любовь и голуби", "Змеелов" и многим другим, удостоен премии "За выдающийся вклад в профессию", которую вручает Гильдия актеров России. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Вручение профессиональной премии Гильдии актеров пройдет в московском Доме кино 26 февраля, когда эта организация будет отмечать свое 30-летие. За эти годы награды были удостоены 45 актеров СССР и России, среди которых Нонна Мордюкова, Иннокентий Смоктуновский, Людмила Гурченко, Михаил Ульянов, Николай Крючков.

"В этом году этой чести удостоен член первого совета Гильдии, профессор ВГИК, народный артист России Александр Михайлов", - уточнили в пресс-службе.

Также на церемонии будет вручена премия "Доброе сердце", учрежденная пять лет назад "как выражение глубочайшей благодарности коллегам за бескорыстную помощь актерам старшего поколения и тяжело больным детям". За это время награда была вручена Евгению и Марии Мироновым, Чулпан Хаматовой, Ольге Будиной, Сергею и Ирине Безруковым, Егору Бероеву и Ксении Алферовой, Максиму Матвееву, Леониду Ярмольнику, Валентине Теличкиной, Людмиле Чурсиной.

"В этом году премия будет вручена Лизе Арзамасовой как попечителю фонда "Старость в радость", - рассказали в Союзе.

Гильдия актеров кино России, созданная при Союзе кинематографистов РФ, объединяет около 2 тыс. артистов театра и кино по всей стране.