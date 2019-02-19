"Роскино" могут лишить права продвигать российское кино за рубежом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Организация, которая будет представлять российское кино за рубежом, будет выбрана в ближайшее время на конкурсной основе. Об этом ТАСС сообщил во вторник режиссер и продюсер Алексей Учитель по итогам встречи министра культуры РФ Владимира Мединского с лидерами российского кинопроизводства.

По словам режиссера, на встрече, в частности, обсуждался вопрос о необходимости определить организацию, которая будет представлять Россию за рубежом. Сейчас эти функции на большинстве зарубежных кинофестивалей выполняет "Роскино".

"Организация будет определена в ближайшее время на конкурсной основе для того, чтобы улучшить продвижение международное наших картин, - сказал Учитель. - Эта выбранная организация будет как единый стенд от России представлять нашу продукцию на международных кинорынках".

Он пояснил, что только 19 февраля "был поставлен этот вопрос и решено, что это нужно сделать, а все механизмы будут определены позднее". Режиссер добавил, что в конкурсе будут участвовать как организации, уже занимавшиеся продвижением отечественного кино на Западе, так и новые компании. Организацию выберут лидеры кинопроизводства.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский по итогам встречи с руководителями компаний - лидеров отечественного кинопроизводства сообщил журналистам, что "за истекшие пять лет продажи российского кино за рубеж увеличились в пять раз", ведомство видит в этом "большой потенциал".

Во встрече также принимали участие руководитель кинокомпании "Арт Пикчерс Студио" Федор Бондарчук , директор "Кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов, основатель кинокомпании "Нон-стоп Продакшн" Александр Роднянский, генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин, генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов и другие.