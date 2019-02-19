Умерла старейшая актриса Ярославского театра им. Ф. Волкова Наталия Терентьева

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Народная артистка России, актриса Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Наталия Терентьева умерла в Ярославле в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

"Ушла из жизни Наталия Терентьева. Народной артистке России было 92 года. Безгранично талантливая актриса, подававшая пример профессионализма и благородства, практически весь свой творческий путь прошла на сцене Волковского театра, где сыграла более двухсот ролей", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с актрисой пройдет в ярославском театре им. Волкова в пятницу, в 10:00.

Наталия Терентьева родилась в театральной семье. Она начинала актерскую карьеру во вспомогательном составе Московского художественного театра, работала в Иркутске, во Пскове. В годы Великой Отечественной войны была санитаркой и медсестрой. Более 60 лет она посвятила работе в театре им. Волкова.

"Наталию Ивановну уважали коллеги и ценили те, кто вдохновляется театральным искусством. "За честь и достоинство" - в такой номинации актриса удостоена в 2005 году одной из главных наград - "Золотой Маски", - сообщила пресс-служба театра.

Терентьева много лет преподавала в Ярославском театральном училище.

О театре

Российский государственный академический театр драмы им. Волкова в Ярославле - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. В настоящее время театр является единственным драматическим театром федерального подчинения, расположенным в регионе.