Умер кинорежиссер Борис Яшин

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Советский актер и кинорежиссер Борис Яшин умер на 87-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Союза кинематографистов России.

"18 февраля на 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание состоится в пятницу, 22 февраля, в 12.00 в храме Архангела Михаила в Тропареве (проспект Вернадского, 90).

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку, в 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). С 1964 года работал режиссером на киностудии "Мосфильм". Яшин был режиссером-постановщиком игровых фильмов "Эй, кто-нибудь!", "Пядь земли", "Шуточка", "Осенние свадьбы", "Первая девушка", "Город первой любви", "Ливень", "Долги наши", "Ожидание", "Я за тебя отвечаю", "Аэропорт со служебного входа", "Скорый поезд", "Женский день", "Дом на Рождественском бульваре", "Мещерские".