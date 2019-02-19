Общественники Пскова проконтролируют передачу объединенного музея на федеральный уровень

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Псковской области создала рабочую группу, которая будет контролировать процесс передачи объединенного музея на федеральный уровень. Соответствующее решение приняли члены ОП региона на очередном заседании.

Ранее сообщалось, что сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания объединенного учреждения на базе Изборского музея, опубликовав открытое письмо, в котором выразили опасения, что объединение может грозить "развалом фондов, утратой исторического имени и престижа одного из старейших музеев России". Позже региональные власти заявили, что фонды Псковского и Изборского музеев при объединении сохранятся в полном объеме, а сокращение сотрудников обоих учреждений не планируется. Решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее говорил о том, что федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации как Псковского Кремля, так и Изборской крепости.

"Создать рабочую группу Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за ходом передачи объединенного музея в ведение Российской Федерации. Проект решения принимается единогласно", - объявил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

О музеях

Псковский музей-заповедник является одним из старейших в России, был открыт усилиями псковских краеведов в 1876 году. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо- Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входят восемь филиалов, среди которых единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (писала под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь (XII-XVII вв.).

Музей-заповедник "Изборск" основан в 1964 году, с 1970 года являлся филиалом Псковского музея-заповедника. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы.