Мединский поручил проработать вопрос по выбору оператора для продвижения российского кино

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский дал поручение проработать инициативу, касающуюся выбора организации, которая будет представлять российское кино за рубежом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.

Ранее режиссер и продюсер Алексей Учитель по итогам встречи министра культуры РФ Владимира Мединского с лидерами российского кинопроизводства сообщил ТАСС, что в министерстве обсуждался вопрос о необходимости определить организацию, которая будет представлять Россию за рубежом. Эти функции на большинстве зарубежных кинофестивалей выполняет "Роскино".

"Идея проведения конкурса для выбора оператора, который бы отвечал за продвижение российского кино на зарубежных кинорынках и фестивалях, а также формировал единый российский выставочный стенд, действительно обсуждалась в рамках совещания, - отметили в пресс-службе Минкультуры. - В частности, высказывались предложения о проведении подобного конкурса на площадке Фонда кино. Глава Минкультуры России Владимир Мединский дал поручение проработать данную инициативу".