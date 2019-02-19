Псковские власти намерены дать объединенному музею двойное название

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Объединенный музей, который будет создан после слияния Псковского музея-заповедника и музея-заповедника "Изборск", может получить двойное название, в нем будут упоминаться оба учреждения, сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева на заседании Общественной палаты региона по вопросам объединения музеев.

"Будет правильно если музей будет назван Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником. Этот бренд будет выгоден с точки зрения продвижения туристического продукта. Это предложение обсудили на уровне рабочей группы под руководством Веры Васильевны (Емельяновой, первый вице- губернатор Псковской области - прим. ТАСС), и у себя в комитете", - сказала Малышева.

Она добавила, что Изборский музей-заповедник "целиком и полностью принят Министерством культуры к передаче на федеральный уровень". При этом часть филиалов Псковского музея-заповедника не вошли в перечень для включения в объединенный музей. В частности, в список не попали литературно-мемориальный дом-музей Ал. Алтаева (писательницы Маргариты Ямщиковой) и музей истории Новоржевского края.