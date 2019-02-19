Посольство РФ: Киев пытается диктовать США свою волю, требуя отменить показ фильма "Т-34"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Украинское посольство в американской столице открыто вмешивается в дела Соединенных Штатов, требуя отменить показ военной кинодрамы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" на территории США. Об этом говорится опубликованном во вторник в Facebook сообщении для СМИ российского посольства в Вашингтоне.

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"Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. На этот раз требует прекратить показ замечательного российского фильма "Т-34" про советских военнопленных, несломленных в нацистском концлагере, - отметили в дипмиссии. - Вывесило список кинотеатров, где планируется показать эту картину, для организации "общественного" давления (какие звезды на них будут рисовать - красные или желтые?)".

В российском посольстве напомнили, что "украинские дипломаты уже отмечались позорными флешмобами типа #FreeSavchenko, теперь предпочитают молчать о том, что данная "героиня" сидит в украинской тюрьме". "Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке. Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.

В российской дипмисии "обратили внимание, что составленный официальным дипломатическим представительством Украины в США упомянутый список неполный". "В нем нет нью-йоркского кинотеатра, в котором при полном аншлаге демонстрируется отреставрированный фильм, реально прославляющий российскую армию. Более того, его снял украинец. Пересматривать итоги Второй мировой войны вашингтонским бандеровцам, видимо, проще, чем решение Американской киноакадемии, присудившей "Войне и миру" Сергея Бондарчука премию "Оскар" в 1969 году", - указали дипломаты.

"Надеемся, столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку властей пребывания. Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины. Особенно в преддверии 75-летия нашей общей Победы над нацизмом", - заключили в посольстве.

Показ "Т-34" отменен в Сан-Франциско из-за радикальной реакции группы лиц, якобы увидевших в картине пропаганду и запугавших этим владельца кинотеатра. Об этом ТАСС сообщил в понедельник Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", которая осуществляет прокат фильма на территории Северной Америки.

О фильме

Прокат "Т-34" в Северной Америке начался 17 февраля и завершится 24 февраля. Предполагается, что фильм будет показан в 24 кинотеатрах в 20 городах США и Канады. Показы "Т-34" уже прошли в Торонто, Атланте и Лос-Анджелесе. Фильм в американском прокате идет на русском языке с английскими субтитрами.

Сейчас "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропустив вперед только спортивную драму "Движение вверх". Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег, он собирает свою команду и вступает в бой против фашистского танкового аса. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.