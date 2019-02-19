Москвичи встретили аплодисментами балет "Щелкунчик" Пермского театра оперы и балета

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Премьера балета "Щелкунчик", номинированного на семь номинаций в рамках юбилейной XXV российской национальной премии "Золотая маска", в постановке пермского Театра оперы и балета им. Чайковского состоялась во вторник на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Столичная публика встретила постановку аплодисментами и криками "браво", передает корреспондент ТАСС.

"Это новый "Щелкунчик", авторский, но все же - классический. Таким был запрос общественности", - объяснил журналистам автор либретто спектакля и его хореограф-постановщик Алексей Мирошниченко.

Для него этот балет стал данью памяти педагога, выдающегося хореографа и артиста балета Игоря Бельского. "Игорь Дмитриевич очень хотел, чтобы я поставил "Щелкунчика", - рассказал Мирошниченко. - И он сказал, чтобы я обязательно поставил сказку о принцессе Пирлипат (вставную историю сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана) и решил проблему большого адажио".

Любовь не терпит сомнений

Дроссельмейер рассказывает сказку о принцессе Пирлипат: мыши превратили красавицу в уродину, и снять чары могло только ядро ореха Кракатука, разгрызть который должен был юноша. Такой спаситель нашелся, но злобные мыши превратили его в игрушку-щелкунчика, и Пирлипат, нарушив уговор, отказалась от такого жениха. Главная героиня балета - Мари - говорит, что никогда бы так не поступила. Но во сне все складывается иначе.

"У меня она не бросает принца, который спас ей жизнь, но она сомневается. А этого достаточно, чтобы разрушилась любовь", - пояснил Мирошниченко.

"В нашей редакции ярко выражено взросление Маши - от маленькой по уму девочки, не знающей любви. По ходу спектакля она взрослеет, находит любовь и понимает, что ее надо ценить", - отметила исполнительница главной роли Полина Булдакова.

Особенностью постановки Пермского театра стало также то, что действие перенесено в Петербург 1892 года, когда Петр Ильич Чайковский написал музыку для балета.

Занята вся труппа

Масштабная постановка потребовала участия всей балетной труппы театра, а также учащихся Пермского хореографического училища и Детской студии театра. С учетом оркестра и хора на гастроли приехали около 200 человек. Блистательные костюмы и реквизит заняли 40 кофров, а все декорации были доставлены в столицу в трех фурах.

Спектакль и его создатели упомянуты в семи номинациях юбилейной XXV российской национальной премии "Золотая маска". Это - общая профильная номинация, а также именные за работу дирижера Артема Абашева, балетмейстера-хореографа Алексея Мирошниченко, художника Альоны Пикаловой, мастера костюмов Татьяны Ногиновой, женскую роль Полины Булдаковой и мужскую Павла Савина. Итоги "Золотой маски" будут подведены 16 апреля 2019 года на Исторической сцене Большого театра.

После Москвы спектакль покажут в Санкт-Петербурге, а также повезут на зарубежные гастроли.