Самарский театр представит в Москве балет "Эсмеральда", номинированный на "Золотую маску"

ТАСС, 20 февраля. Самарский академический театр оперы и балета представит в среду на сцене Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко (Москва) балет Цезаря Пуни "Эсмеральда", номинированный на Российскую национальную театральную премию "Золотая маска". Об этом ТАСС сообщил главный балетмейстер театра Юрий Бурлака.

"Первоначально этот спектакль я сделал на сцене Большого театра, он ставился изначально для сцены Мариинского театра, потом оказался на сцене Большого театра, - сказал он. - Когда я сделал в Самаре этот спектакль, я его адаптировал уже под самарскую труппу. Потом я сам с течением времени посмотрел на этот спектакль, сделал его динамичным по сравнению с той большой конструкцией, которая была в Большом театре".

По словам Бурлаки, костюмы были сшиты на основе эскизов 1899 года (когда эту постановку делал Мариус Петипа). Он также отметил, что по хореографии спектакль максимально приближен к "Эсмеральде" Петипа.

Для того, чтобы реконструировать хореографию Петипа, главный балетмейстер самарского театра изучал хранящиеся в Бостоне (США) в театральной коллекции Гарвардского университета танцевальные нотации. "Это единственное свидетельство о хореографии Петипа", - пояснил он.

Балет Самарского театра номинирован на "Золотую маску" как лучший балетный спектакль. Конкуренцию ему составляют девять других постановок, включая премьеру Большого театра балет "Нуреев" и "Корсара" Бурлаки, поставленного в Воронежском театре оперы и балета. Бурлака выдвинут в номинации "Лучшая работа балетмейстера-хореографа" дважды: и как создатель самарской "Эсмеральды", и как постановщик воронежского "Корсара".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.