Театр наций выпускает мюзикл "Стиляги"

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова выпускает мюзикл "Стиляги". Закрытый предпремьерный показ спектакля состоится в среду вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства рассказала, что мюзикл "Стиляги" в Театре наций ставит двукратный лауреат премии "Золотая маска", которого называют "локомотивом российского музыкального театра", режиссер Алексей Франдетти. "Сегодня его постановки идут на сценах Большого театра, МХТ имени Чехова и Театра на Таганке, но впервые в постановке этого режиссера будет не лицензионное западное произведение, а оригинальный мюзикл на основе отечественного первоисточника - сценария Юрия Короткова "Буги на костях". В 2008 году по нему был поставлен фильм Валерия Тодоровского, а теперь "Стиляги" возникнут на подмостках Театра наций", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, на сцене оживут яркие образы в духе 1950-х годов, зажигательные танцы, зрители услышат как знакомые кинохиты "Скованные одной цепью", "Я то, что надо", "Восьмиклассница", так и композиции, в фильме не звучавшие, среди них, например, песня группы "Браво" "Король Оранжевое лето".

Что касается самой постановки "Стиляг", то Франдетти говорит, что для него "очень важна тема несогласных людей и вообще нонконформизма в целом". "Как эти группы людей существуют в обществе сегодня, и как они существовали тогда. Все это мы увидим через призму музыки, и здесь очень важен хореографический язык, на котором мы будем говорить", - привела слова режиссера представитель пресс-службы.

Она сообщила, что на закрытый предпремьерный показ приглашены авторы и актеры-участники фильма "Стиляги" - режиссер Валерий Тодоровский, автор повести "Буги на костях" Юрий Коротков, актеры Евгения Брик, Екатерина Вилкова, актер и сопродюсер фильма Леонид Ярмольник, а также музыканты и композиторы, чьи песни звучат в фильме и мюзикле: Евгений Хавтан, Валерий Сюткин, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Андрей Макаревич, Владимир Шахрин, Евгений Маргулис, Сергей Мазаев. "Ожидается много гостей, которых уже в фойе театра встретят настоящие стиляги: их роли исполнят студенты ГИТИСа курса Алексея Франдетти, и они сразу же закружат прибывающих зрителей в ритмах буги-вуги и рок-н-ролла", - приоткрыла сценарий вечера представитель пресс-службы.

Она также проинформировала, что серия премьерных показов пройдет с 22 по 28 февраля и продолжится с 1 по 3 марта.