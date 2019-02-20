Прокатчик "Т-34" заявил, что продажи билетов на показ фильма в США превышают ожидания

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Продажи билетов на военную драму российского режиссера Алексея Сидорова "Т-34" в США превышают ожидания. В среду фильм будет показан в 10 американских городах, причем в некоторых из них введены дополнительные сеансы, а в отдельных кинотеатрах билеты уже полностью проданы. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил во вторник Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей кинопрокат картины на территории Северной Америки.

"В среду показ фильма запланирован в 12 кинотеатрах 10 городов - Майами (Флорида), Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс), Сиэтле (штат Вашингтон), Денвере (штат Колорадо), Хьюстоне (штат Техас), Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и столичном Вашингтоне. В Чикаго мы в спешном порядке добавили еще один сеанс из-за повышенного спроса, в Нью-Йорке фильм демонстрируется сразу в двух кинотеатрах - на Манхэттене и в Бруклине, аншлаг точно ожидается еще и в Сиэтле", - пояснил он.

Обращение посольства Украины безрезультатно

"Ни один кинотеатр в Северной Америке не отменил показ фильма, несмотря на соответствующее обращение посольства Украины, - подчеркнул представитель кинопрокатчика. - Не могу точно сказать, как повлияла просьба украинских властей к кинотеатрам отменить показ "Т-34", так как процесс продажи билетов формируется за счет очень многих факторов, но завтра показатели посещаемости залов, где проходит российский фильм, точно будут хорошими". По словам Белякова, несколько американских кинотеатров постоянно получают звонки и электронные письма от "радикально настроенных активистов" о необходимости отменить показ, но безрезультатно. "Прокат идет хорошо, проблем нет, кинотеатры, действительно, получают звонки, но отвечают этим людям, что не считают правильным отменять показы в связи с их высказываниями", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что из-за обращения посольства Украины специальных переговоров с кинотеатрами у кинопрокатчика не было, поскольку все необходимые вопросы были урегулированы заранее. "Мы обсудили все вопросы с представителями кинотеатров, где идут показы, а они, в свою очередь, общались с руководителями киносетей (Regal Cinemas - в США и Cineplax Entertainment - в Канаде), которые принимают окончательные решения о демонстрации того или иного фильма, у нас с ними очень хорошие отношения, и они полностью доверяют нашему выбору, - заверил Беляков. - Мы всегда проходим все возможные кинокомиссии, поэтому руководство киносетей уверено, что мы не привозим плохие картины, тем более и нам это не надо, так как может сказаться и на нашей выручке, и на доходах партнеров, и на доверии зрителей нашему выбору фильмов".

"Активисты" поддерживают пиратские компании

"Нам сложно понять логику украинского посольства, требующего отменить показы, потому что главные герои в фильме - белорус, украинец и русский. И как можно в этом случае вообще говорить об агрессии России, непонятно. Тем более в фильме идет речь о наших общих страницах истории", - подчеркнул собеседник агентства.

Александр Беляков добавил, что радикальные активисты, которые пытаются сорвать показ фильма в США, сначала выступили с заявлением, что вообще не смотрели ленты, но осуждают ее, а затем признались, что видели ее в интернете. "Таким образом они продвигают деятельность пиратских компаний, орудующих на кинорынке, поскольку до 15 марта официального доступа к просмотру картины в интернете, на онлайн ресурсах, нет", - напомнил он.

По ожиданиям кинопрокатчика, более 2 тыс. человек станут зрителями фильма "Т-34" в Северной Америке, причем это не только русскоязычные американцы и соотечественники, но и англоязычная аудитория. "Среди них есть определенная доля постоянных зрителей российских картин - это киноманы, которые любят смотреть иностранные фильмы с субтитрами", - отметил представитель кинопрокатчика.

Прокат "Т-34" в Северной Америке начался 17 февраля и завершится 24 февраля. Предполагается, что фильм будет показан в 24 кинотеатрах в 20 городах США и Канады. Показы "Т-34" уже прошли в Торонто, Атланте и Лос-Анджелесе. В частном кинотеатре Сан-Франциско сеанс, планируемый на 21 февраля, был отменен из-за звонков и писем радикально настроенных граждан, запугавших его владельца, а в Бостоне по такой же причине показ перенесен из частного кинотеатра в зал, принадлежащий крупной киносети.

Фильм в американском прокате идет на русском языке с английскими субтитрами. С 21 февраля прокат фильма начинается в Европе, он будет показан в девяти городах.

Сейчас "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропустив вперед только спортивную драму "Движение вверх". Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, оказавшись в плену, курсант Ивушкин планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в бой против фашистского танкового аса. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.