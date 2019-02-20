Российские артисты завоевали бронзу на цирковом фестивале в Жироне

ТАСС, 20 февраля. Артисты из России завоевали все бронзовые награды VIII Международного фестиваля циркового искусства "Золотой слон" в Испании. Об этом ТАСС сообщили в среду представители пресс-службы Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, которые сейчас находятся на фестивале.

"Бронзовые награды фестиваля завоевали эквилибристы на трапеции "Виртуозная пятерка" под руководством Владимира Плотникова, акробат на мачте Денис Дегтярев и эквилибристы на першах под руководством Таалайбека Саралаева,"- сказали представители цирка.

Золото получили участники из Монголии, КНДР и коллектив, представляющий Колумбию и Японию. Четыре вторых места разделили артисты из Китая, США, Вьетнама и Украины.

Фестиваль "Золотой слон" является одним из самых престижных цирковых форумов. Он был создан восемь лет назад в Фигерасе (Каталония), однако последние три года проходит в Жироне. В 2019 году фестиваль проходил в Жироне с 14 по 19 февраля. В нем приняли участие 78 артистов из 12 стран, в том числе из Бразилии, Вьетнама, Китая, КНДР, Колумбии, Монголии, России, США, Украины, Чили, Эфиопии, Японии.