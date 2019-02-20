Выставку Куинджи в Третьяковской галерее посетили более 385 тыс. человек

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Выставку работ Архипа Куинджи, которая проходила в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года, посетили более 385 тыс. человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба галереи.

"17 февраля завершила работу выставка "Архип Куинджи". Мы рады сообщить вам, что со дня открытия, 6 октября 2018 года, ее посетили 385 706 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в галерее отметили всплеск посещаемости после инцидента с картиной "Ай-Петри. Крым" - полотно было похищено, но уже на следующий день его удалось найти. Картина вернулась на выставку.

На выставке в Инженерном корпусе можно было увидеть около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний России, Азербайджана, Белоруссии и одной частной коллекции. Выставка была развернута на двух этажах Инженерного корпуса и включала четыре раздела: "Притяжение земли", "Тайна ночи", "В просторах вечности" и "Опережая время".

Помимо работ "Украинская ночь", "Лунная ночь на Днепре" и ее авторских повторений, "Березовая роща" и других, посетители Третьяковской галереи могли увидеть неизвестные широкой публике "Закат в степи" и "Христос в Гефсиманском саду".