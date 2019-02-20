Музеи Московского Кремля покажут экспонаты пекинского императорского дворца

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Выставка "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке" пройдет в Музеях Московского Кремля с 15 марта по 30 мая. Посетители увидят более 100 экспонатов, в том числе парадные одеяния императоров и императриц, сообщили в пресс-службе музея в среду.

"Экспозиция станет частью обменного культурного проекта между Россией и Китаем, в рамках которого в августе 2019 года Музеи Московского Кремля откроют в пекинском Музее дворца Гугун выставку из своего собрания "Церемониалы российского императорского двора", посвященную коронациям в Кремле", - отметили в музее.

Экспозиция из Пекина расположится в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Она будет посвящена церемониалу восхождения на престол, а также повседневной жизни и официальным мероприятиям двора династии Цин (1644-1911). Гости выставки увидят более 100 экспонатов.

"Это символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, украшения, портреты, произведения живописи и каллиграфии, документы, мемориальные вещи, в том числе подарки императора Цяньлуна и его матери. Император Цяньлун был подлинным образцом проявления сыновней любви: сразу же после вступления на трон он присвоил своей матери титул хуантайхоу (вдовствующая императрица) и почетное именование Чунцин (Досточтимая и Благословенная) и заботился о ней последующие сорок два года. Императрица Чунцин дожила до восьмидесяти пяти лет - это самая большая продолжительность жизни среди всех вдовствующих императриц эпохи Цин", - сказали в пресс-службе.

Правление императора Цяньлуна было, в свою очередь, самым длительным во всей истории Китая и продолжалось шестьдесят три года и четыре месяца. Оно считается "золотым веком" культуры поздней империи, отмечено военными успехами и достижениями в политике, а также распространением тибетского буддизма и особым отношением просвещенного правителя к древнему культурному наследию.

"Будучи разносторонним и талантливым человеком, он обладал тонким эстетическим вкусом и лично контролировал изготовление разнообразных произведений прикладного искусства при дворе. Многие из этих предметов будут представлены в Музеях Московского Кремля с 15 марта по 30 мая 2019 года", - добавили в пресс-службе.