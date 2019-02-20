Путин предложил выделить 17 млрд рублей на строительство сельских домов культуры

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия нашей страны, - заявил Путин в послании Федеральному собранию. - В том числе дополнительно направить на эти цели средства из президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта выделить 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры. И еще более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России".

Глава государства также предложил распространить налоговые льготы на региональные культурные учреждения. "Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки", - сказал президент.