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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Обновлено 

Путин предложил выделить 17 млрд рублей на строительство сельских домов культуры

Глава государства также предложил распространить налоговые льготы на региональные культурные учреждения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил расширить поддержку местных культурных инициатив, связанных с сохранением традиционной культуры народов России, выделив на это средства в рамках национального проекта.

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О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия нашей страны, - заявил Путин в послании Федеральному собранию. - В том числе дополнительно направить на эти цели средства из президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта выделить 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры. И еще более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России".

Глава государства также предложил распространить налоговые льготы на региональные культурные учреждения. "Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Путин предложил освободить от налога на прибыль музеи и театры
По расчетам главы государства, это позволит ежегодно экономить 4 млрд рублей
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