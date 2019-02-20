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Умер писатель Евгений Степанов

Он был исследователем творчества Николая Гумилева

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Умер писатель и ученый Евгений Степанов ушел из жизни, сообщается в среду на сайте Клуба писателей Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

"Это огромная утрата для всего гумилевоведения и Гумилевского дела <...> Скорбим о безвременной кончине ученного Евгения Степанова и выражаем соболезнования близким", - говорится в сообщении клуба.

Прощание со Степановым состоится в Николо-Архангельском крематории Московской области 22 февраля в 14:00.

Как отметили в ЦДЛ, Степанов было составителем одной из первых биографий Николая Гумилева, а также участвовал в восстановлении Слепнево, где находилась родовая усадьба Гумилевых, стоял у истоков создания Гумилевского общества.

Степанов родился в 1945 году, в 2014 году ему была присуждена Литературная премия им. Александра Блока за монографию "Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914-1918".

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