Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Леонид Сенченко скончался в возрасте 83 лет, сообщается в среду на официальном сайте театра имени Моссовета.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 17 февраля 2019 года на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Леонид Кузьмич Сенченко", - говорится в сообщении театра.

Сенченко окончил ГИТИС в 1960 году, после этого шесть лет работал в Московском музыкально-драматическом театре "Ромэн". С 1966 года был актером театра имени Моссовета. "Актерский талант и замечательные личностные качества - мудрость, культура, интеллигентность и доброжелательность сделали Леонида Кузьмича одним из самых необходимых театру людей, снискали ему заслуженный авторитет, уважение и любовь коллег и зрителей", - говорится на странице театра в Instagram.