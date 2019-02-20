Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Леонид Сенченко скончался в возрасте 83 лет, сообщается в среду на официальном сайте театра имени Моссовета.
"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 17 февраля 2019 года на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Леонид Кузьмич Сенченко", - говорится в сообщении театра.
Сенченко окончил ГИТИС в 1960 году, после этого шесть лет работал в Московском музыкально-драматическом театре "Ромэн". С 1966 года был актером театра имени Моссовета. "Актерский талант и замечательные личностные качества - мудрость, культура, интеллигентность и доброжелательность сделали Леонида Кузьмича одним из самых необходимых театру людей, снискали ему заслуженный авторитет, уважение и любовь коллег и зрителей", - говорится на странице театра в Instagram.
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И снова печальные новости. Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 17 февраля 2019 года на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Леонид Кузьмич Сенченко. Леонид Кузьмич Сенченко был приглашён в труппу театра Ю.А. Завадским в 1966 году и с тех пор преданно служил моссоветовской сцене. Яркий характерный актер, обладающий прекрасными сценическими данными, темпераментом, пластичностью, абсолютной музыкальностью (до прихода в наш театр он шесть лет проработал в театре «Ромэн») Леонид Сенченко легко и органично вошел в репертуар театра. Играя в спектаклях с корифеями моссоветовской сцены, молодой актер прошел великолепную школу профессионального мастерства, достойно соответствуя высокому уровню своих звездных партнеров, переняв у них один из краеугольных принципов актерского искусства - существование в ансамбле. Леонид Кузьмич свято хранил этот завет великих стариков моссоветовской сцены, передавая его молодежи. Он был надежным партнером, чутким и восприимчивым. С ним любили работать коллеги, и его охотно приглашали в свои спектакли режиссеры, отдавая должное его уникальной работоспособности и всегдашней готовности к сотворчеству. За пятидесятилетие работы в театре Леонид Кузьмич не отказался ни от одной роли, создав целую галерею ярких и разноплановых характеров, большинство из них сыграны в этапных для театра спектаклях, которые трудно представить без его участия. Актерский талант и замечательные личностные качества – мудрость, культура, интеллигентность и доброжелательность сделали Леонида Кузьмича одним из самых необходимых театру людей, снискали ему заслуженный авторитет, уважение и любовь коллег и зрителей. Светлая память.
"Он был надежным партнером, чутким и восприимчивым. С ним любили работать коллеги, и его охотно приглашали в свои спектакли режиссеры, отдавая должное его уникальной работоспособности и всегдашней готовности к сотворчеству", - отмечается в сообщении.
За время своей работы в театре им. Моссовета, Сенченко был задействован более чем в 35 постановках, играл в спектаклях "Король Лир", "Братья Карамазовы", "Жизнь Сент- Экзюпери", "Василий Теркин" и многих других.