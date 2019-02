Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, заняв первые три строчки хит-парада Billboard

Поп-исполнительница Ариана Гранде заняла первые три строчки хит-парада Billboard Hot 100 одновременно. Как сообщает издание Billboard, до нее это удавалось сделать только группе The Beatles в 1964 году.

Первое место рейтинга уже четвертую неделю занимает песня 7 Rings, на втором месте на этой неделе в рейтинге дебютировала композиция Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, а Thank U, Next поднялась с седьмой позиции на третью. Все эти песни входят в альбом Thank U, Next.

Ранее подобный рекорд был установлен The Beatles. В 1964 году в течение пяти недель на первых трех строчках рейтинга держались песни Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.

Billboard Hot 100 - еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад, состоящий из 100 наиболее популярных в США песен.