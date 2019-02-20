ФСБ передает музею на Кубани 185 изъятых археологических находок

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. УФСБ России по Краснодарскому краю решило передать Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Е. Д. Фелицына 185 предметов, являющихся археологическими находками, которые были изъяты у "черных археологов". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"В фонды музея передадут 185 предметов разных категорий и эпох, археологических находок, изъятых сотрудниками краевого УФСБ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в фонды музея будут переданы такие экспонаты, как наконечники копий и дротиков, меотские мечи и их дериваты (III-I вв. до н. э. раннежелезного века), сабли эпохи Средневековья, коллекции топоров раннебронзового, раннежелезного веков и эпохи Средневековья, а также конское снаряжение и старинные предметы быта (зеркала, пряжки, браслеты).

По данным пресс-службы, за последние годы благодаря деятельности силовиков, направленной на пресечение незаконных раскопок на Кубани, фонд музея пополнился 7 тыс. экспонатов, которые представлены в экспозициях и имеют большую научную ценность.