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ФСБ передает музею на Кубани 185 изъятых археологических находок

Фонд Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника пополнят наконечники копий и дротиков, сабли эпохи Средневековья, коллекции топоров

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. УФСБ России по Краснодарскому краю решило передать Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Е. Д. Фелицына 185 предметов, являющихся археологическими находками, которые были изъяты у "черных археологов". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"В фонды музея передадут 185 предметов разных категорий и эпох, археологических находок, изъятых сотрудниками краевого УФСБ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в фонды музея будут переданы такие экспонаты, как наконечники копий и дротиков, меотские мечи и их дериваты (III-I вв. до н. э. раннежелезного века), сабли эпохи Средневековья, коллекции топоров раннебронзового, раннежелезного веков и эпохи Средневековья, а также конское снаряжение и старинные предметы быта (зеркала, пряжки, браслеты).

По данным пресс-службы, за последние годы благодаря деятельности силовиков, направленной на пресечение незаконных раскопок на Кубани, фонд музея пополнился 7 тыс. экспонатов, которые представлены в экспозициях и имеют большую научную ценность.

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