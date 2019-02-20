Группа молодых людей сорвала показ фильма "Праздник" в здании движения "Мемориал" в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Группа неизвестных молодых людей сорвала показ фильма "Праздник" в здании движения "Международный Мемориал" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правозащитной организации.

"В среду в здании "Международного Мемориала" на улице Каретный Ряд проходил творческий вечер, на котором показывали фильм "Праздник" и была запланирована беседа с его режиссером Алексеем Красовским. В момент просмотра картины в зал ворвалась группа молодых людей, которые начали громко кричать, а один из них встал перед киноэкраном, не дав возможности зрителям смотреть картину", - сказал представитель "Международного Мемориала".

Организаторы мероприятия вызвали полицию. "Сотрудники МВД приехали и опросили всех, кто был в помещении "Мемориала". Сейчас хулиганы ушли из здания. Но показ фильма сорван", - заключили в правозащитной организации.

Комментарием московской полиции ТАСС пока не располагает.

Фильм "Праздник" рассказывает о жизни ученого, который с семьей проживает в блокадном Ленинграде.