Минкультуры может ввести питчинги для отбора кинофестивалей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минкультуры РФ может ввести процедуру питчинга (презентация проектов с целью найти инвесторов) для отбора кинофестивалей, которые претендуют на государственную поддержку. Об этом заявила глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе "Совета экспертов", организованного "Российской газетой".

"У фестивалей, возможно, появится такая же форма защиты в виде питчинга, как у кинопроектов. Ведь фестивали меняются, одним фестивалям нужна поддержка, другие справятся сами. Наша позиция: хорошие фестивали поддерживать, плохие - нет", - приводит издание слова Любимовой.

Она добавила, что на данный момент при поддержке Минкультуры проводятся 55 кинофестивалей, поэтому каждый год необходимо проводить конкурс, чтобы выбрать сильнейшие.

В России уже проводится аналогичная практика питчинга кинопроектов, во время которого проходит предварительная презентация киноленты с изложением ее основных идей. Это помогает создателям фильма найти инвесторов для финансирования своих проектов.