В Уфе умерла народная артистка СССР и РСФСР Гюлли Мубарякова

УФА, 20 февраля. /ТАСС/. Народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР Гюлли Мубарякова скончалась на 83-м году жизни в Уфе. Информация об этом опубликована в среду на сайте Министерства культуры Башкирии.

"Культура и искусство Башкортостана понесли тяжелую утрату. На 83-м году жизни скончалась народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР, театральный режиссер, педагог, актриса Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури Гюлли Арслановна Мубарякова", - говорится в сообщении.

На сцене Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури Мубарякова сыграла десятки ролей. За спектакль "Матери ждут сыновей" она была удостоена Государственной премии Башкирской АССР им. Салавата Юлаева. В 1978 году Гюлли Арслановна дебютировала в качестве киноактрисы, снявшись в фильме "В ночь лунного затмения" по пьесе Мустая Карима в роли Танкабики.

Также на сцене Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури в постановке Гюлли Мубараяковой шли лирическая комедия И. Юзеева "День рождения любимого" (1987 год) и драматическая хроника "Хадия" по публицистическому очерку Г. Шафикова (1991 год). Прощание с актрисой состоится 22 февраля.