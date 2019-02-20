Лучшие фильмы Венгрии, Польши, Словакии и Чехии покажут на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Лучшие образцы современного кинематографа объединения стран Вышеградской четверки - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии - покажут на открывающемся в четверг фестивале в Санкт-Петербурге. Как сообщили в киноклубе "Синемафия", который выступает одним из организаторов события, общедоступные кинопоказы будут проходить на протяжении четырех дней на площадке киноцентра "Великан Парк".

"Каждый год мы с нашими коллегами и партнерами стараемся представить что-нибудь особенное, яркое - либо совсем новое, либо забытое, но великолепное старое. Мы очень ценим возможность познакомить [публику] с разными направлениями и именами в киноискусстве наших стран, и надеемся, что эти фильмы находят отклик в душах и сердцах зрителей", - приводят организаторы слова генерального консула Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карела Кюнла.

Фестиваль, который в этом году состоится в четвертый раз, откроет романтическая ретро-драма "Агава" режиссера из Словакии Ондрея Сулая, которая представляет собой экранизацию романа "Акации" словацкого писателя, дипломата и политического деятеля Ладислава Баллека. Чешское кино будет представлено сатирической трагикомедией "Насекомое" режиссера Яна Шванкмайера. Его новая картина поставлена по пьесе 1920-х годов Карела и Йозефа Чапеков "Из жизни насекомых" о предчувствии надвигавшегося тогда хаоса XX века.

Польская мелодрама "Как кошка с собакой" режиссера Януша Кондратюка рассказывает личную для него историю о сложных взаимоотношениях двух братьев. В завершение фестиваля зрителям покажут венгерский фильм киноклассика Марты Месарош "Аврора Бореалис: Северное сияние" о неожиданных поворотах судьбы героини, последовавших после того, как ее престарелую мать сразил сердечный приступ.

Впервые кинофестиваль состоялся в Петербурге в феврале 2016 года и был приурочен к 25-летию образования Вышеградской группы. Организаторами события выступают генеральные консульства Словацкой Республики, Чешской Республики и Венгрии в Санкт-Петербурге, а также Польский институт и киноклуб "Синемафия". Фестиваль продлится по 24 февраля, все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.