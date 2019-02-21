Презентация мюзикла "Стиляги" в Театре наций прошла в духе 1950-х годов

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова представил 20 февраля вечером мюзикл "Стиляги", поставленный режиссером Алексеем Франдетти по повести Юрия Короткова "Буги на костях". Закрытый предпремьерный показ спектакля собрал аншлаг и прошел в атмосфере 1950-х годов, передает корреспондент ТАСС.

"Победа", пионеры и мороженое эскимо

Съезд гостей был назначен на 19:00 мск. Подъезжающие к этому времени люди не могли не остановиться на пару минут у фасада Театра наций, где был припаркован раритетный автомобиль "Победа". "Нравится вам моя ласточка?" - вопрошал водитель, предлагая с ветерком прокатить по Москве.

Несмотря на заманчивое приглашение, зрители все же торопились пройти в подъезд, где их встречали ребята в красных галстуках. Пионеры были повсюду: и в гардеробе, и в фойе, и в зрительном зале. Из эпохи 1950-х были и барышни с латками, угощавшие вкуснейшим советским мороженым эскимо на палочке. Стены театра украшали афиши советских фильмов и плакаты оптимистичного содержания: "Советское - значит отличное", "С каждым днем все радостней жить", "Не за узкие брюки, а за хулиганские трюки".

А в фойе настоящие стиляги - их роли исполнили студенты ГИТИСа курса Алексея Франдетти - вовсю отрывались в ритмах буги-вуги, вовлекая в искрометный танец прибывающих гостей. Однако когда к танцующим присоединился худрук театра Евгений Миронов, появился миллиционер и всех разогнал. От милиционеров прятались "фарцовщики" в длинных плащах, предлагающие из-под полы фирменные галстуки и пластинки. Всем гостям вручали наклейки с устрашающей надписью: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь".

На спектакль собрался без преувеличения звездный аншлаг. Среди присутствующих были вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, бизнесмен Роман Абрамович.

Из кинотеатрального бомонда на показ пришли актеры Леонид Каневский, Андрей Смоляков, Дмитрий Харатьян, Игорь Верник, худрук Театра на Таганке Ирина Апексимова, актриса Ирина Розанова, худрук театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, продюсер Сергей Сельянов, сценограф Павел Каплевич и многие другие.

Особую группу гостей составили авторы и актеры-участники популярного фильма "Стиляги" - режиссер Валерий Тодоровский, автор повести "Буги на костях" Юрий Коротков, актрисы Евгения Брик и Екатерина Вилкова, актер и сопродюсер фильма Леонид Ярмольник, а также музыканты и композиторы, чьи песни звучат в фильме и мюзикле: Евгений Хавтан, Валерий Сюткин, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Андрей Макаревич, Владимир Шахрин, Евгений Маргулис, Сергей Мазаев.

"Стиляги" на сцене

Спектакль, назначенный на 20:00 мск, начался с некоторым опозданием. Но прежде к зрителям вышел режиссер Алексей Франдетти. "Сегодня у нас собрались только близкие люди, так что не сдерживайте себя, подпевайте, плачьте, смейтесь", - посоветовал он.

На сцене появились молодые артисты, которые запели: "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля". И действо началось. Зрители увидели мюзикл "Стиляги", знакомый им по одноименному фильму Валерия Тодоровского, снятому в 2008 году.

О предыстории мюзикла Франдетти рассказал журналистам накануне закрытого показа. "Когда Валерий Тодоровский стал искать актеров, все мои друзья пробовались в фильм, кроме меня, - признался он. - Мне дико хотелось участвовать в этом фильме, но фактурно я не подходил. И вот через 10 лет я выпускаю спектакль с этой музыкой по сценарию Юрия Короткова".

По словам режиссера, внутри этой истории для него самое главное - это вера в идею, главный герой меняет всю жизнь ради любви, а потом теряет любимого человека и остается один на один со своим творчеством. Франдетти отметил, что бунтари были во все времена, вернее, не бунтари, а "просто другие".

"У нас нет добра и зла, хороших и плохих, а есть люди с одной правдой и есть - с другой. Когда они сталкиваются, происходит вспышка", - добавил режиссер. Франдетти рассказал, что в спектакль вошли два номера, которые не были использованы Тодоровским в фильме, и пару номеров он "добавил от себя".

В главных ролях в спектакле выступили Олег Отс, Дарья Авратинская, Александр Новин.

Первые впечатления

"Мне очень нравится спектакль", - поделилась своим своим впечатлением с ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. По ее словам, она пришла по душе, а не по долгу. "Знаете, сюда не нужно приглашения: каждый приходит сам, по собственному желанию, все знают и приходят. Я все-таки считаю себя "своим" человеком в Театре наций", - сказала Голодец.

Не скрывал эмоций и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. "Очень хорошее впечатление, - признался музыкант в беседе с ТАСС. - Играют замечательно, владеют музыкальными инструментами, а ведь артисты драматические, и поют хорошо. Пластика, постановка - все чудесно, трогательно, я очень доволен".

А вот Ирина Апексимова не смогла оценить постановку. "Я переживала за дочь - она играет главную роль, слушала и смотрела только на нее, так что в целом спектакля по сути не видела. Надо прийти еще раз", - сказала актриса.

Охотно поделился своим мнением с ТАСС глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. "Я всегда рад, когда появляются наши оригинальные постановки, не попытки что-то перепеть, переделать, а когда мы имеем возможность увидеть совершенно оригинальное - и в режиссуре, и в творчестве, и в исполнении - произведение", - отметил он, добавив, что, когда все "притрется", он придет еще раз.

Министр культуры РФ Владимир Мединский ничего не стал говорить, он просто отправил на сцену корзину цветов.

Согласно афише, серия премьерных показов "Стиляг" пройдет с 22 по 28 февраля и продолжится с 1 по 3 марта. Следующий блок представлений нового спектакля состоится в апреле.