В США прошли основные показы фильма "Т-34"

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Основные показы военной драмы российского режиссера Алексея Сидорова "Т-34" с большим успехом и аншлагами прошли в США. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей кинопрокат картины в США и Канаде.

Актер Александр Петров: "Т-34" — фильм для мальчиков? Мне так не кажется

В среду кинолента вышла на экраны в десяти американских городах. Ни один из 12 кинотеатров, где в этот день демонстрировался фильм, не отказался от показа, несмотря на попытки радикально настроенных активистов и призыв посольства Украины не допустить проката "Т-34" на территории Северной Америки.

"В среду показ фильма прошел, как и было запланировано, в Майами (штат Флорида), Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтле (штат Вашингтон). В этих городах собраны аншлаги, причем в Чикаго и Нью-Йорке фильм демонстрировался в среду дважды. Кроме того, в этот день картина также вышла на экраны в Денвере (штат Колорадо), Хьюстоне (штат Техас), Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и столичном Вашингтоне, - сказал Беляков. - Ни один из кинотеатров не отказался от показа, несмотря на то, что накануне продолжались звонки и письма активистов с требованием не допустить выхода фильма на экраны".

Безрезультатная акция

По словам Белякова, уже в среду накал подобных обращений практически сошел на нет, так как "основной день проката состоялся и довольно успешно - продажи билетов постоянно росли". "Единственное, чем отметились активисты в среду, - организацией небольшого пикета у кинотеатра Бостона с воздушными шариками в виде танка. Однако такая демонстрация, больше напоминающая рекламу фильма, оказалась не только бессмысленной, но и безрезультатной - картина прошла с большим успехом у зрителей", - добавил собеседник агентства.

При этом в частном кинотеатре Сан-Франциско сеанс, планировавшийся на 21 февраля, отменен из-за звонков и писем радикально настроенных граждан, запугавших его владельца. В Бостоне по той же причине показ перенесен из частного кинотеатра в зал, принадлежащий крупной киносети.

Во вторник посольство Украины в США выступило в Facebook с призывом отменить показ "Т-34" в американских кинотеатрах из-за содержащейся в фильме, по мнению украинской стороны, пропаганды. Посольство РФ в Вашингтоне указало, что украинская дипмиссия продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела США.

Прокат "Т-34" в Северной Америке начался 17 февраля и завершится 27 февраля. В четверг показ фильма запланирован в кинотеатрах Торонто, Детройта (штат Мичиган) и Лос-Анджелеса. В воскресенье, 24 февраля, картина будет в шестой и последний раз демонстрироваться для зрителей Торонто, а завершится североамериканский прокат "Т-34" в Кливленде (штат Огайо). Фильм в американском прокате идет на русском языке с английскими субтитрами.

Следующая российская картина, которую группа компаний "Киносфера" планирует показать в США, - историческая драма "Тобол" режиссера Игоря Зайцева. Прокат запланирован на 10-17 марта 2019 года, уточнил представитель кинопрокатчика.

В настоящее время "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропуская вперед только спортивную драму "Движение вверх". Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег, собирает команду и вступает в бой с нацистским танковым асом. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.