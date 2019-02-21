Результаты проверки безопасности крупных музеев представят Мединскому в начале марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Итоги проверок безопасности крупнейших музеев представят министру культуры Владимиру Мединскому в начале марта. Об этом сообщил журналистам в четверг директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

"Проверки идут, до конца февраля будут идти. Третьяковку уже проверили. Сейчас - Эрмитаж, Русский музей, на следующей неделе - ГМИИ им. Пушкина и ГИМ (Исторический музей). В начале марта представим министру результаты", - сказал Кононов.

Проверки были инициированы после инцидента в Третьяковской галерее. Вечером 27 января стало известно о пропаже картины "Ай-Петри. Крым", информацию подтвердили в Минкультуры. Впоследствии МВД распространило записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина снимает со стены полотно и уходит; его никто не пытался остановить.

28 января подозреваемый был задежан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Похищенную картину обнаружили на территории стройки в Одинцовском районе.