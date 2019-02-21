На развитие этнографического музея в Пермском крае направят более 40 млн рублей

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края выделят более 40 млн рублей из регионального бюджета на развитие и реконструкцию архитектурно-этнографического музея деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка" в 2019-2021 годах, это позволит увеличить туристический поток до 90 тыс. человек в год. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Хохловка" - это одно из знаковых и уникальных туристических мест на карте Пермского края, музей посещают около 60-70 тыс. людей в год. Важно сохранить историко-культурное наследие музея, у нас последнее его обновление, большая реставрация была более 20 лет назад. В текущем году направляем на эти цели 11 млн рублей, а в ближайшие два года более 30 млн рублей, это те дополнительные средства, которые мы выделили по последним поправкам в бюджет. Конечный итог реализации всех этих планов - увеличение турпотока до 90 тыс. человек в год", - сказал глава региона.

Музейная коллекция "Хохловки" пополнится новыми объектами. Как сообщил ТАСС заведующий музеем Станислав Малыгин, из поисковых экспедиций по региону будут привезены деревянные крестьянские дома из Уинского, Куединского и Суксунского районов, баня из Гаинского района, часовня на погосте из Чердынского района и другие постройки.

"Памятники будут разбираться, перевозиться в разобранном виде, затем собирать будем обратно у нас в "Хохловке", попутно реставрировать, заменять негодные детали новыми. В каждом конкретном случае вопрос перевозки будет решаться отдельно, где-то наземным транспортом повезем, например, лесопогрузчиком, где-то водным, там, где нет хороших дорог, понадобится спецтехника", - сказал Малыгин.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский на заседании правительства добавил, что на территории музея появятся спортивные площадки, детский городок в стилистике музея, дендропарк. В "Хохловке" завершается строительство визит-центра, где разместится билетная касса, кафе, сувенирный магазин, информационный центр, конференц-зал. Разработана программа реставрационных работ, часть из них будет выполнена в 2019 году.

"На основе научных экспедиций сформирован окончательный мастер-план того, как должна будет выглядеть "Хохловка". Благодаря новым объектам мы получим полную картинку жизни и быта различных национальных культур, населяющих Пермский край - это удмурты, башкиры, коми, это будут маленькие деревни с улицами, точные копии настоящих. Мы не просто усиливаем визуальность и историко-культурную ценность "Хохловки", а мы спасаем объекты от утраты, если их не перевезти сюда, они со временем исчезнут", - подчеркнул Торчинский.

О музее

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, основан в 1969 году, для посетителей открылся в 1980 году. Общая площадь комплекса - 35 гектаров, расположен в 50 км от города Перми на берегу реки Камы.

На территории установлено 23 памятника конца XVII - первой половины XX века, все они привезены из различных мест Пермского края и представляют собой лучшие образцы народной строительной и художественной культуры региона.