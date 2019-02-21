В Лондоне назвали победителей премии BRIT Awards 2019

ЛОНДОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская инди-рок группа из Манчестера The 1975 стала обладателем музыкальной премии BRIT Awards 2019 в номинациях "Лучшая британская группа" и "Лучший британский альбом года". Церемония вручения наград прошла в среду вечером на концертной площадке O2 в Лондоне.

В номинации "Лучший британский сольный исполнитель" премии был удостоен Джордж Эрза, исполнивший песню Shotgun, клип на которую на YouTube просмотрели более 157 млн человек. "Лучшей британской сольной исполнительницей" была названа Джорджа Смит, выступающая в жанре R&B.

Шотландский диджей Кельвин Харрис получил свою первую награду BRIT Awards в категории "лучший продюсер" после 16 номинаций. Их совместная работа с певицей Дуа Липой под названием One Kiss принесла им также победу в номинации "Лучший сингл года". "Я прихожу сюда уже несколько лет и никогда не имел возможности ничего сказать", - поделился впечатлениями Харрис.