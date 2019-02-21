Александро-Невская Лавра впервые передаст картину Якоба Йорданса на выставку в Эрмитаж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Александро-Невская Лавра впервые передаст картину фламандского художника Якоба Йорданса "Оплакивание Христа", подаренную храму императрицей Екатериной II в 1794 году, на временную выставку в Государственный Эрмитаж. Об этом сообщили в четверг в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

"Картина фламандского живописца Якоба Йорданса "Оплакивание Христа" 25 февраля будет временно передана из Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры в Государственный Эрмитаж. Впервые картина на религиозную тему из убранства Свято-Троицкого собора покинет храм для экспонирования в музее",- говорится в сообщении.

Планируется, что живописное полотно станет одним из главных экспонатов выставки картин и рисунков Якоба Йорданса из собраний России, которая пройдет с 1 марта по 26 мая в Николаевском зале Эрмитажа. Как отметили в секторе коммуникаций, передача картины на экспозицию в музей стала возможной благодаря специальному договору между Эрмитажем и Александро-Невской Лаврой, в котором предусмотрена страховка произведения искусства на время перемещения и участия в выставке.

Картина Йорданса, созданная в середине XVII века, была приобретена Екатериной II в 1764 году в составе собрания берлинского купца Иоганна-Эрнста Гоцковского (впоследствии эта крупная коллекция положила начало Эрмитажу). Спустя 30 лет полотно в числе других произведений на сюжеты Священного Писания было подарено императрицей новопостроенному Свято-Троицкому собору Александро-Невской Лавры. Примечательно, что в каталоге берлинской коллекции картина изначально значилась как работа Питера Пауля Рубенса "Снятие с Креста", но уже в XXI веке было установлено, что полотно изображает другой эпизод Писания - оплакивание Христа - и принадлежит кисти Йорданса.

Выставка в Эрмитаже станет первой масштабной экспозицией произведений одного из наиболее значительных фламандских живописцев XVII века. Отмечается, что в нее войдут произведения из коллекции Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Государственного художественного музея Нижнего Новгорода.