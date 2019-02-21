СМИ: умер кинорежиссер Клод Горетта

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Швейцарский кинорежиссер Клод Горетта, автор фильмов "Приглашение" (L'Invitation, 1973) и "Кружевница" (La Dentilliere, 1976), удостоенных премий Каннского кинофестиваля, умер в среду в Женеве на 90-м году жизни. О смерти режиссера сообщило в четверг Swiss Telegraphic Agency со ссылкой на его семью.

Горетта "тихо умер у себя дома, чего он всегда желал, в окружении своей семьи", - сообщили родные режиссера. В течение последних нескольких лет он был болен.

В общей сложности он снял около 40 фильмов - как для широкого экрана, так и телевидения. Горетта выступал не только как режиссер, но и как сценарист и продюсер. Поставил несколько эпизодов телесериала "Мегрэ".

Горетта родился 23 июня 1929 года в Женеве, окончил юридический факультет Женевского университета. С 1952 году вместе с другим швейцарским деятелем кино Аленом Таннером основал университетский киноклуб. В 1957 году они вместе сняли короткометражный фильм "Прекрасное время" (Nice Time). Его первый самостоятельный художественный фильм "Сумасшедший" (Le Fou) вышел на экран в 1970 году.

"Клод Горетта был одним из наиболее значительных авторов швейцарского кинематографа и одним из великих представителей "новой волны", - отмечает швейцарская национальная общественная вещательная компания RTS. Она подчеркивает, что этот мастер сочетал в своем творчестве телевидение и кинематограф, и никогда не считал эти две сферы антагонистичными.