Умерла актриса Дарья Егорычева

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалам "Глухарь" и "Одна любовь души моей", умерла на 38-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в окружении актрисы.

"Дарья скончалась сегодня ночью", - сказал собеседник агентства. В последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС. Работала в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот". В частности, она играла в спектаклях "Бедная Лиза", "День рождения кота Леопольда", "Viva, парфюм!", "Живой труп".

Дарья Егорычева снималась в таких фильмах, как "Темная ночь", "Моя граница", "Тайна института благородных девиц", "Пилот международных авиалиний".