Русский музей представил около 500 икон от Смутного времени до Петровской эпохи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в четверг в Корпусе Бенуа в Санкт-Петербурге выставку икон и церковной утвари XVII века, передает корреспондент ТАСС. В экспозицию вошло около 500 экспонатов, в том числе икона, которая недавно пострадала из-за протечек кровли в Михайловском дворце.

Как сообщила журналистам старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Русского музея Ирина Сосновцева, название выставки "Осень русского Средневековья" дано по аналогии с книгой голландского историка и философа Йохана Хейзинги "Осень Средневековья", вышедшей 100 лет назад и рассказавшей о постепенном повороте в искусстве от Средних веков к Новому времени.

"Осень русского Средневековья как бы идет в параллель с особенностями западноевропейского Средневековья, которым занимался Хейзинги: это не увядание, а пышное "плодоношение". Так же как он описывал роскошь, рафинированность, потрясающую красоту искусства Бургундского двора, то же самое мы видим на этой выставке. Искусство XVII столетия недаром какое-то время считалось учеными высшей точкой древнерусского искусства", - сказала искусствовед.

Сосновцева отметила, что на выставке показаны иконы, выполненные в годы правления Михаила Федоровича - первого русского царя из династии Романовых, который занял престол после Смутного времени, уникальные изделия строгановских иконописных и златошвейных мастерских, памятники времен правления Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, царевны Софьи Алексеевны, Иоанна Алексеевича и первых лет царствования Петра I.

На выставке можно сравнить иконы, фрески, элементы церковной архитектуры и другие произведения, созданные в одно и то же время в разных художественных центрах - в Москве, Ярославле, Поморье, Новгороде, Пскове. Как отметила Сосновцева, на севере в то время иконопись была более архаичной, в центральных регионах чувствовалось европейское влияние. По словам искусствоведа, произведения XVII века характеризуются разнообразием и пышностью, богатством отделки и обилием деталей.

Все произведения для выставки Русский музей взял из своей коллекции. В экспозицию вошла икона XVII века "Чудеса Богородицы Тихвинской", состояние которой недавно вызывало опасения - во время протечки крыши Русского музея в начале февраля из-за таяния снега на этот экспонат упал кусок промокшей штукатурки, икона в этот момент находилась в реставрационной мастерской, и специалистам удалось оперативно устранить повреждения. Специально созданный реставрационный совет после дополнительного обследования допустил произведение к экспозиции. Работа выставки "Осень русского Средневековья" продлится до 13 мая.