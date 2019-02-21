Умер экс-гитарист The Monkees Питер Торк

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший бас-гитарист поп-рок-квартета The Monkees Питер Торк умер в возрасте 77 лет. Сообщение об этом размещено в четверг в официальном аккаунте артиста в Facebook.

"С тяжелым, разбитым сердцем мы сообщаем печальную весть о том, что наш друг, ментор, учитель и удивительной души человек - Питер Торк - ушел из этого мира", - говорится в публикации.

Как сообщил в четверг телеканал KTLA, причины смерти артиста не названы, однако в 2009 году он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли гортани.

Группа The Monkees была создана в 1965 году и пик ее популярности пришелся на 1966-1971 годы. Как отметил в четверг интернет-портал Variety, созданный по инициативе телекомпании NBC квартерт был задуман как американская версия британской группы The Beatles.