Минкультуры усовершенствует механизмы продвижения российского кино на мировых рынках

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ вместе с лидерами киноиндустрии выработает механизмы по продвижению российского кино на зарубежных рынках. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы министерства Павел Степанов.

Ранее сообщалось, что "Роскино" могут лишить права продвигать за рубежом российские киноленты.

"Есть деятельность различных организаций, которые способствуют продвижению российского кино на зарубежных рынках. У каждого есть свой опыт выступления операторами и дистрибьюторами за рубежом... Поскольку этих компаний не одна и не две, это с неизбежностью влечет вопрос о механизмах отбора, поэтому сейчас мы находимся в консультациях по поводу совершенствования таких механизмов", - сказал он.

По его словам, вопрос заключается в том, чтобы "все получили возможность принимать участие в этом отборе".

Степанов не уточнил, какое количество российских компаний могут получить статус оператора, а также на какие сроки могут заключаться договора.

"Разные подходы обсуждаются. Мы ждем предложения российских мейджоров, которые продают продукцию за рубеж с тем, чтобы мы могли совместно с индустрией отработать все эти механизмы", - добавил он.