Права на музыку Децла перейдут его сыну

Права на музыку, клипы и товарные знаки рэпера Децла (Кирил Толмаций) получит его сын. Об этом в своем Instagram со ссылкой на заявление компании SO/Era Music сообщил отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий.

Артемий Троицкий — о том, кем был Децл

"Он жил честно и искренне и не стал суперзвездой".

"Он жил честно и искренне и не стал суперзвездой". Артемий Троицкий — о том, кем был Децл

"Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына", - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что после смерти рэпера ее представители встретились с родителями Децла - Александром Яковлевичем и Ириной Анатольевной Толмацкими - и получили от них аналогичную просьбу.

Компания SO/Era Music собирала музыкальный каталог артиста с 2014 года.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в ночь со 2 на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По предварительным данным, он умер из-за остановки сердца.