Путин поручил увеличивать ежегодно на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку кино

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке производства отечественных детских и анимационных фильмов, предусмотрев ежегодное увеличение на 1 млрд рублей субсидии на поддержку российской кинематографии. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания 15 декабря Совета по культуре и искусству.

"Правительству РФ по представлению совета Федерального фонда социальной и экономической поддержке отечественной кинематографии (Фонда кино) и Минкультуры России наделить названный Фонд функциями по оказанию целевой финансовой поддержки производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов, предусмотрев начиная с 2019 года увеличение на 1 млрд рублей ежегодно размера бюджетной субсидии на поддержку отечественной кинематографии", - говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 15 июня 2019 года.

Данную тему на заседании президентского Совета по культуре и искусству в декабре 2018 года поднял, в частности, режиссер Андрей Кончаловский, по мнению которого, внимание к детскому кинематографу в рамках работы Фонда кино в настоящее время уделяется недостаточно. "В Министерстве культуры есть отдельная статья (расходов на эти цели - прим. ТАСС), а в Фонде кино это не разделено. Я бы попросил сделать отдельно бюджет и внимание к такому вопросу, как кинематограф для детей", - сказал тогда Кончаловский.