{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер актер из "Клана Сопрано" Винни Велла

Артист скончался в возрасте 72 лет от рака печени

Актер Винни Велла умер в возрасте 72 лет от рака печени. Об этом сообщил в четверг портал Deadline, ссылаясь на заявление, опубликованное на странице артиста в Facebook.

"Мы опечалены сообщением о том, что Винни Велла скончался, и я уверен, что никто не опечалился больше, чем он сам, - говорится в сообщении. "Винни любил жизнь, свою семью, друзей и поклонников. Он был одним из самых забавных, обаятельных актеров, которые когда-либо украшали экран".

Отмечается, что похороны актера состоятся в Нью-Йорке 25 февраля.

Винни Велла родился 11 января 1947 года в Нью-Йорке. Он известен ролями Арти Пискано в фильме "Казино" (1995 год) и Джимми Петрилли в сериале "Клан Сопрано" (1999-2014 годы).

Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении в России Года народного искусства
Также кабмин должен подготовить и представить проект указа президента о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова
Читать полностью