Умер актер из "Клана Сопрано" Винни Велла

Актер Винни Велла умер в возрасте 72 лет от рака печени. Об этом сообщил в четверг портал Deadline, ссылаясь на заявление, опубликованное на странице артиста в Facebook.

"Мы опечалены сообщением о том, что Винни Велла скончался, и я уверен, что никто не опечалился больше, чем он сам, - говорится в сообщении. "Винни любил жизнь, свою семью, друзей и поклонников. Он был одним из самых забавных, обаятельных актеров, которые когда-либо украшали экран".