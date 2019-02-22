Умер актер из "Клана Сопрано" Винни Велла

Актер Винни Велла умер в возрасте 72 лет от рака печени. Об этом сообщил в четверг портал Deadline, ссылаясь на заявление, опубликованное на странице артиста в Facebook.
"Мы опечалены сообщением о том, что Винни Велла скончался, и я уверен, что никто не опечалился больше, чем он сам, - говорится в сообщении. "Винни любил жизнь, свою семью, друзей и поклонников. Он был одним из самых забавных, обаятельных актеров, которые когда-либо украшали экран".
Отмечается, что похороны актера состоятся в Нью-Йорке 25 февраля.
Винни Велла родился 11 января 1947 года в Нью-Йорке. Он известен ролями Арти Пискано в фильме "Казино" (1995 год) и Джимми Петрилли в сериале "Клан Сопрано" (1999-2014 годы).