МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении в России Года народного искусства. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 15 декабря 2018 года.

"Рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Доклад на эту тему президент ждет до 20 октября 2019 года.

К 15 июля правительство также должно подготовить и представить проект указа президента о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

К 15 августа кабмину поручено представить предложения о возможности расширения в рамках межправительственного гуманитарного сотрудничества практики целевого обучения иностранных граждан в российских образовательных организациях, реализующих образовательные программы в области искусств.

Три поручения президента носят региональный характер. В частности, правительству Московской области совместно с Минкультуры поручено обеспечить сохранение исторического центра подмосковного города Королева, включить здания, связанные с жизнью и деятельностью конструкторов и ученых - создателей российской космической техники, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Власти Калужской области должны будут также сохранить историческую застройку Боровска и совместно с Минкультуры России принять меры по включению этого города в перечень исторических поселений федерального значения. А администрации Томской области поручено обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения федерального значения.

Книги детям

Президент также дал поручение укомплектовать муниципальные библиотеки изданиями классической и современной литературы, в том числе литературы для детей. Кабмину также предстоит реализовать меры по поддержке авторов детских книг и созданию условий для гарантирования их ценовой доступности.

Путин поручил и изучить вопрос о возможном принятии мер по трудоустройству выпускников вузов и средних специальных учебных заведений в области театрального, музыкального и хореографического искусств в региональные и муниципальные организации культуры. Также кабмин должен будет обратить внимание на повышение уровня материального и социального-бытового обеспечения этих молодых специалистов.

Наконец, глава государства поручил обеспечить эффективную поддержку добровольческого движения в сфере культуры, используя сформированную Росмолодежью и властями регионов инфраструктуру в этой сфере.