В Уфе простились с народной артисткой СССР и РСФСР Гюлли Мубаряковой

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой СССР и РСФСР Гюлли Мубаряковой состоялась в Уфе в академическом драмтеатре. Она умерла на 83 году жизни в среду, говорится в пятницу в сообщении, распространенном пресс-службой министерства культуры Башкирии.

"Сегодня в Уфе простились с легендарной актрисой, народной артисткой СССР и РСФСР, заслуженной артисткой Башкирской АССР Гюлли Арслановной Мубаряковой. Гражданская панихида состоялась в стенах ее родного Башкирского государственного театра драмы им. М. Гафури", - говорится в сообщении.

Телеграммы соболезнования прислали министры культуры России, Татарстана и Оренбургской области, Союз театральных деятелей России, драматические театры Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Тувы, Якутии и других регионов.

Проститься с кумиром нескольких поколений пришли представители органов власти, деятели культуры и искусства, общественные деятели, многочисленные друзья, коллеги, близкие, поклонники ее творчества и многие другие, добавили в министерстве.