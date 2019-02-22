Кончаловский: дополнительное финансирование поможет развитию русской великой анимации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский считает, что дополнительное финансирование, которое планируют выделить на производство российских детских и анимационных фильмов, поможет развитию традиций большого русского детского кинематографа и великой русской анимации. Такое мнение Кончаловский высказал в пятницу в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке производства отечественных детских и анимационных фильмов, предусмотрев ежегодное увеличение на 1 млрд рублей субсидии на поддержку российской кинематографии. Эту тему на заседании президентского Совета по культуре и искусству в декабре 2018 года поднял Андрей Кончаловский, по мнению которого, внимание к детскому кинематографу в рамках работы Фонда кино в настоящее время уделяется недостаточно.

"Я считаю, что дополнительное финансирование необходимо - развивать традиции большого русского детского кинематографа и великого, абсолютного великого, мультипликационного фильма", - отметил режиссер.

"Советское детское кино, при всех своих идеологических издержках, было социально ориентировано - было основой воспитания гражданина. С другой стороны, детская анимация никогда не была детской, она была и взрослой, апеллировала к фантазии, к поэтическим образам", - считает Кончаловский. В то время как "Дисней", продолжил режиссер, "при некоторых своих шедеврах, всегда уходил просто в сказки, а в последнее время и вовсе в фэнтези".

"Виртуальная реальность, которая почти похожа на жизнь, не делает человека, ребенка, лучше, - отметил Кончаловский. - Никакого отношения к социальному воспитанию человека это не имеет. "Винни Пух" Хитрука в десятки раз мощнее, чем американский, тоже самое можно сказать и о (Юрии) Норштейне".