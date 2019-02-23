Московский театр оперетты дает премьеру мюзикла "Доходное место" по пьесе Островского

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр оперетты представит в субботу громкую премьеру - впервые будет дан оригинальный мюзикл "Доходное место", который по мотивам одноименной пьесы Александра Островского сочинили композитор Геннадий Гладков и автор либретто, известный бард Юлий Ким. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Композитор Геннадий Гладков и либреттист Юлий Ким написали это произведение специально для нашего театра", - сказала собеседница агентства, заверив, что "зрителей ждет встреча с оригинальным музыкальным воплощением актуальной во все времена пьесы великого русского драматурга Александра Островского".

По словам представительницы пресс-службы, композитор Геннадий Гладков сумел создать яркую и образную палитру спектакля, добавив к современному музыкальному языку и сегодняшним стремительным ритмам мелодические традиции XIX века. А изящно стилизованный текст автора либретто Юлия Кима, соединенный с блистательным слогом Островского, подчеркивает, что произведения драматурга созвучны любому времени.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля является ученик и последователь Геннадия Гладкова Андрей Семенов. Он также выступает и как композитор, его произведения "Золушка", "Фанфан-Тюльпан" и "Любовь и голуби" украшают афишу Московского театра оперетты и хорошо известны музыкальной Москве, отметила собеседница агентства. "Режиссером-постановщиком и балетмейстером "Доходного места" стал Валерий Архипов, который ставит в Московском театре оперетты уже третий по счету спектакль", - сказала она.

В постановочной группе значится известный сценограф Борис Краснов, который также не впервые работает в этом театре. На этот раз он придумал красочные масштабные декорации для "Доходного места". А гардероб для героев мюзикла создала художник по костюмам Вита Севрюкова, которая использовала исторический крой, вышивку золотыми нитями и ручную аппликацию.

В спектакле заняты Елена Ионова, Инара Гулиева, Светлана Криницкая, Игорь Балалаев, Александр Голубев, Павел Иванов, Владислав Кирюхин и другие солисты, а также хор, балет и оркестр театра, сообщили в пресс-службе.