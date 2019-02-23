Акунин предложил своим читателям выбрать, какой роман ему написать

"Пишу теперь все больше сурово и незанимательно, так что расшугал большую часть своей читательской аудитории. Им хочется детективов, а мне интересно про всякие аристономии да смену государственных моделей", - написал он.

ТАСС, 23 февраля. Писатель Борис Акунин предложил читателям самим выбрать один из двух романов, за которые ему стоить взяться, - новый детектив о приключениях лучшего друга и камердинера Эраста Фандорина Масы или "Фэнтези" из серии "Жанры". Об этом он сообщил в субботу на своей странице в соцсети Facebook.

Писатель отметил, что готов работать над сюжетом романа "Фэнтези". "То ловлю себя на том, что вдруг вижу какой-то диковинный мир, мало похожий на Землю. Он приоткрывается мне отдельными сценками, диалогами, картинками. Постепенно они связываются между собой, и уже понятно, что это шевелится, бьет ножкой роман "Фэнтези", - добавил он.

Также он сообщил о готовности взяться за детективную книгу про Масу - Масахиро Сибата (также известен как Михаил Эрастович Фандорин). По сюжету, написал Акунин, Маса вернется один на родину и откроет там сыскное агентство "Сибата".

"Какая из этих книг была бы интереснее вам? Не обещаю, что исполню желание большинства, но, может быть, оно повернет поселившегося во мне Буриданова осла в какую-то определенную сторону", - написал Акунин, открыв голосование для подписчиков.

О писателе

Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) собственные художественные прозаические произведения начал публиковать в 1998 году. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективных произведений "Приключения Эраста Фандорина". Ее главным героем является интеллектуал, расследующий в конце XIX - начале XX веков различные преступления, в том числе направленные против важных государственных деятелей.

Наряду с этим, написал романы и повести, объединенные в серии "Приключения магистра" и "Смерть на брудершафт", а также в проект "Жанры" - серия романов, в которых писателем была предпринята попытка своеобразного эксперимента жанровой литературы, где каждый из видов представлен отдельным произведением. В коллекцию вошли "Детская книга для мальчиков", "Шпионский роман", "Фантастика", "Квест", "Детская книга для девочек" (в соавторстве с Глорией Му).

Является автором проекта "История Российского государства", включающего в себя книги с документальным изложением событий прошлого и художественные произведения на историческую тематику. Сочинения Акунина переведены более чем на 30 иностранных языков. Ряд книг писателя экранизирован: "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский), "Пелагия и белый бульдог" (2009, Юрий Мороз), "Шпион" (по произведению "Шпионский роман"; 2012, Алексей Андрианов).