Актер Ермоловского театра Сергей Кемпо написал мистический роман о Мейерхольде

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой под руководством народного артиста РФ Олега Меньшикова возобновляет проект "Ермоловский +", включающий лекции, выставки, концерты, модные показы, перформансы. В воскресенье в рамках возрожденного проекта на Новой сцене состоится первое мероприятие - к 145-летию со дня рождения режиссера Всеволода Мейерхольда (1874-1940) пройдет презентация мистического романа "Мейер", автором которой стал артист Ермоловского театра Сергей Кемпо, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Для Всеволода Мейерхольда февраль был роковым месяцем", - заявила собеседница агентства, напомнив, что режиссер родился в феврале, первая рецензия о нем была в феврале, он ушел в феврале из университета и через шесть лет - тоже в феврале - из Художественного театра. "И умер он также в феврале месяце. И вот, спустя почти 80 лет, в феврале 2019 года о нем выходит книга", - отметила представитель пресс-службы.

Она рассказала, что роман "Мейер" - это записки монтировщика сцены, повествующего о мистических событиях, случившихся осенью 2014 года в театре Ермоловой. Это диалог с великим режиссером, реформатором сцены Всеволодом Мейерхольдом, работавшим с 1932 по 1938 год в здании, где сегодня находится театр Ермоловой. Это тайны дома 5/6 по Тверской улице.

О романе

Главный герой романа - несостоявшийся футболист. От нечего делать Сергей устраивается на должность "работник сцены" в театр Ермоловой. Там он знакомится с Владимиром, монтировщиком с 20-летним стажем, который берет его под свою опеку. Благодаря Владимиру Сергей познает мир театра изнутри.

Однако ему намного интереснее актриса Вера Раевская, нежели занудные рассказы его наставника. Сергей влюбляется в Веру и всячески пытается найти к ней подход. Но разница между актрисой и монтировщиком сродни пропасти. Вдобавок у Веры начинается роман с молодым режиссером, который занят постановкой "Чайки", где Вера будет играть Нину Заречную, а Сергей выносить для нее стулья.

И вот однажды вечером после монтировки спектакля Сергей слышит телефонный звонок из комнаты за сценой, откуда он минуту назад вышел. Он возвращается и вместо склада декораций попадает в кабинет Всеволода Мейерхольда, который по достоверным источникам и легендам находился именно там.

Об авторе

Автором мистического романа "Мейер" стал актер Сергей Кемпо. Он закончил актерский факультет ГИТИСа в 2007 году. Работал в Театре Российской армии (ЦАТРА). С 2012 года - артист Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Играет главные роли в спектаклях: "Портрет Дориана Грея" по Оскару Уайльду, "Демон" (пластическая версия) по Михаилу Лермонтову, "Безымянная звезда" по Михаилу Себастьяну, в гоголевских "Игроках", в шекспировском "Гамлете", в "Утиной охоте" по пьесе Александра Вампилова, также занят в поэтическом спектакле "Из пустоты... (восемь поэтов)".

1 марта на Новой сцене Ермоловского театра состоится премьера сценической версии пьесы Михаила Лермонтова "Странный человек" в постановке Григория Южакова, в которой Сергей Кемпо сыграет роль Владимира Арбенина.

Снимается в кино. На его счету роли в фильмах "Экипаж" (2016), "Легенда №17" (2012), "Кремень" (2012), "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), "Ночь длиною в жизнь" (2010).