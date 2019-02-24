Театр Вахтангова заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия Ланового

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР, 85-летний Василий Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в воскресенье в Театре имени Вахтангова из-за плохого самочувствия. Спектакль был заменен на творческий вечер народного артиста РФ Евгения Князева, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" из-за нездоровья. И хотя спектакль был заменен на творческий вечер Евгения Владимировича Князева, многие зрители сдали билеты", - сказал Крок.

Он напомнил, что в пятницу, 22 февраля, сложилась подобная ситуация. "В тот вечер Василий Семенович Лановой, как всегда, приехал в театр за час до начала спектакля, но почувствовал себя плохо", - рассказал Крок. По его словам, актеру была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали у Ланового повышение артериального давления, которое, по мнению медиков, могло быть вызвано резкой переменой погоды.

"Выходить на сцену Лановому врачи запретили, - продолжил Крок. - Однако отменять спектакль было поздно, так как зрители уже находились в зале. В экстренном порядке было решено сыграть только одну часть спектакля, в которой не занят Лановой.

Директор театра пояснил, что спектакль "Последние луны" состоит из двух одноактных пьес. В первой из них главную роль исполняет Лановой. Ее решили не играть, а сразу дали вторую пьесу, в которой занята супруга Ланового - актриса Ирина Купченко.

"Зрители отнеслись с пониманием к возникшей ситуации, лишь три человека устроили скандал в фойе из-за показа неполноценного спектакля", - отметил Крок. Он сообщил, что на протяжении всего спектакля Лановой находился в театре. "А когда спектакль закончился, Василий Семенович с Ириной Петровной уехали домой. В воскресенье же спектакль с участием Ланового пришлось заменить", - заключил Крок.

Василию Лановому 85 лет. Он занят в трех спектаклях текущего репертуара Вахтанговского театра: "Посвящение Еве", "Последние луны", "Пристань". Актер также занимается общественной деятельностью, выступает с чтецкими поэтическими программами, преподает в Театральном училище имени Щукина.